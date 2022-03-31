Власти аннексированного Россией Крыма включат квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте в список подлежащего национализации имущества украинских политиков и олигархов. Об этом сообщают агентства «Интерфакс» и РИА «Новости» со ссылкой на анонимные источники.

Ранее глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что планируется национализировать крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, выступающих против России. Список собственности, подлежащей изъятию, будет готов к концу текущей недели. После этого решение узаконит парламент Крыма, добавил Аксёнов.

Квартиру в Ливадии жена Зеленского Елена купила в 2013 году – до аннексии украинского полуострова Россией. О недвижимости стало известно в 2019 году во время президентской кампании в Украине. В пресс-службе избранного президента позже указали, что с 2014 года семья Зеленских ни разу не пользовалась недвижимостью на полуострове, а квартира была официально задекларирована. «Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после возвращения Крыма Украине», — заявили в пресс-службе.