Казахстанский политолог Досым Сатпаев призывает открыть уголовное дело на российского телеведущего армянского происхождения Тиграна Кеосаяна за его высказывания в адрес казахстанского народа, который он сделал в своем видеообращении.

Как передает Report, об это политолог написал в Instagram.

“Надо и дальше заводить на него уголовное дело, как это недавно сделал Азербайджан, возбудив уголовное дело в отношении российского депутата Михаила Делягина за аналогичные высказывания по четырем статьями УК Азербайджана: 101.2 (призыв к агрессивной войне), 214.2.3 (терроризм-угроза применения оружия), 283.2.1 и 283.2.2 (национальная, социальна и религиозная ненависть)»,- написал Сатпаев.

Он отметил, что вещание российских пропагандистских каналов в Казахстане приводят к «гигантским дырам в безопасности страны, увеличивая раскол в обществе и еще больше провоцируя кризис идентичности у части населения», и что политика Казахстана уже отличается от Российской.

Комментируя угрозу со стороны Кеосаяна войной на примере Украины, политолог отметил, что именно украинский опыт показывает, где именно Казахстан должен укрепить свои уязвимые зоны.

Власти Казахстана могут внести Тиграна Кеосаяна в черный список и запретить ему въезд в страну, предупредил казахстанский МИД. Российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан из-за его высказываний об отношении страны к спецоперации российской армии на Украине. Его слова «отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений» и «играют на руку противникам стратегического партнерства», заявили в казахстанском МИД.

Ранее телеведущий в своей программе на YouTube раскритиковал властей республики за отмену Парада Победы и заявил, что на фоне противостояния России и США «неопределившиеся страны» должны «выбрать сторону». В Казахстане считают, что его высказывания «не соответствует духу и содержанию» сотрудничества с РФ.