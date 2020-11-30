Власти Канады продлили запрет на въезд для туристов из-за пандемии

Власти Канады продлили введенные ранее ограничения на въезд в страну для иностранных граждан до 21 января в связи с пандемией коронавируса, сообщает министерство общественной безопасности.

«Ограничения на въезд в Канаду из других стран, кроме США, будут продлены до 21 января 2021 года», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.