Власти Испании разыскивают попавшего в ДТП медведя

Ветеринары предполагают, что медведь мог получить тяжелые внутренние повреждения. Власти считают необходимым осмотреть зверя – для этого его надо обнаружить и временно обездвижить с помощью транквилизаторов. В поисках медведя участвуют сотрудники природоохранных ведомств и специалисты правительства Астурии при поддержке Гражданской гвардии.