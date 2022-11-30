Испанские власти рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

По данным агентства, Национальная судебная коллегия Испании приняла решение «рассматривать инцидент в посольстве Украины в Мадриде, в результате которого пострадал сотрудник дипломатического ведомства, как предполагаемый террористический акт».

Как информирует Europa Press, судья Хосе Луис Калама начал предварительное судебное разбирательство, получив отчет, подготовленный испанской полицией. «В документе подробно описаны ключевые детали происшествия», — уточняет агентство.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде произошел около 13:00 по местному времени. Письмо с самодельной бомбой, адресованное послу, было вскрыто сотрудником посольства. Он получил легкое ранение правой руки и самостоятельно обратился за медицинской помощью в мадридскую больницу Нуэстра-Сеньора-де-Америка. Полиция оцепила территорию вокруг посольства.