Организация гражданской авиации Ирана приостанавливает авиасообщение с семью африканскими странами из-за обнаружения на юге континента нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

Въезд [в Иран] пассажирам из таких стран, как ЮАР, Мозамбик, Намибия, Зимбабве, Ботсвана, Лесото и Эсватини, будет запрещен», — говорится в сообщении.

В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. О подозрении на первые случаи заражения омикрон-штаммом в субботу сообщили власти Нидерландов, Чехии, Австрии. Случаи инфицирования были подтверждены в Бельгии, Гонконге, Израиле, Германии, Великобритании и Италии.