Грузия завершила выплату так называемого «исторического долга» перед семью странами, включая Азербайджан.

Об этом сообщает Министерство финансов Грузии.

Согласно данным Минфина, в сентябре 2025 года Грузия полностью погасила остатки внешнего долга, реструктурированного в июле 2004 года в рамках соглашения с кредиторами Парижского клуба.

Помимо Азербайджана, долги погашены перед Россией, Турцией, Казахстаном, Арменией, Ираном и Нидерландами.

Все долги относятся к внешним обязательствам, возникшим в первые годы после обретения Грузией независимости.

Выплаты охватывали долги на сумму $160 млн, взятые до 1999 года, проценты по обязательствам, накопленным в период с 1999 года по май 2004 года, а также задолженности, подлежащие погашению в 2004–2006 годах в соответствии с ранее утвержденным графиком.

Общая сумма выплат превысила $225 млн.

На 31 августа 2025 года общий внешний государственный долг Грузии составляет $9,1 млрд.