17 сентября в страну были доставлены 7 граждан Азербайджана, содержавшиеся в лагерях на территории Сирии, в том числе 1 женщина и 6 детей.

Об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

Сообщается, что по поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Сабины Алиевой сотрудники Аппарата встретились с женщиной и детьми, размещенными в учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, и изучили состояние обеспечения их прав.

В ходе встречи были даны рекомендации по социальной адаптации детей, их образованию, оформлению документов и другим вопросам.

Кроме того, была проведена беседа с руководством и сотрудниками учреждения, в ходе которой была получена информация о работе с размещенными лицами.