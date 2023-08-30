В Азербайджан возвращены 14 незаконно проживавших в Германии граждан.

Данную информацию распространила Государственная миграционная служба Азербайджана.

«Процесс реадмиссии осуществлен в порядке, определенном Оперативным штабом при Кабинете министров. Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координирует Государственная миграционная служба, осуществляет соответствующие меры для реинтеграции реадмиссированных граждан в местное общество и устранения возможных трудностей», — говорится в сообщении.