2 октября шесть граждан Азербайджана — две женщины и четверо детей — были возвращены на родину из Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что репатриация прошла в рамках поэтапных и скоординированных действий правительства. Сначала были установлены местонахождение, личности и гражданство этих лиц. В Сирию были направлены представители профильных государственных структур, которые провели первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов.

В ближайшее время будут организованы мероприятия по социальной реабилитации и интеграции репатриантов в общество.