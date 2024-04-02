Семь сотрудников «Всемирной центральной кухни» (World Central Kitchen, WCK) погибли в результате авиаудара Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил основатель организации, которая объявила о приостановке работы в анклаве.
Сотрудники организации, среди которых были граждане Австралии, Британии и Польши, а также палестинцы и люди с двойным гражданством США и Канады, перемещались по сектору Газа на двух бронированных автомобилях с логотипом WCK и еще одном транспортном средстве, говорится в заявлении организации.
Несмотря на координацию действий с Армией обороны Израиля, конвой был обстрелян при выходе из склада в городе Дейр-эль-Балах после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, доставленной в Газу морем, сообщает WCK.
«Это не только нападение на WCK, это нападение на гуманитарные организации, оказавшиеся в самых ужасных ситуациях, когда еда используется в качестве оружия войны», — сказала исполнительный директор World Central Kitchen Эрин Гор.
Основатель WCK Хосе Андрес заявил, что его коллеги погибли «в результате авиаудара ЦАХАЛ». Он создал WCK в 2010 году, отправив поваров и еду на Гаити после землетрясения. Андрес написал в соцсети X, что убит горем, и призвал израильское правительство прекратить «неизбирательные убийства».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала тщательную проверку на самом высоком уровне, чтобы выяснить обстоятельства этого «трагического инцидента».
«ЦАХАЛ прилагает значительные усилия для обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи и тесно сотрудничает с WCK в их жизненно важных усилиях по обеспечению продовольствием и гуманитарной помощью жителям Газы», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля. (bbc.com)