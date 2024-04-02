Семь сотрудников «Всемирной центральной кухни» (World Central Kitchen, WCK) погибли в результате авиаудара Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил основатель организации, которая объявила о приостановке работы в анклаве.

Сотрудники организации, среди которых были граждане Австралии, Британии и Польши, а также палестинцы и люди с двойным гражданством США и Канады, перемещались по сектору Газа на двух бронированных автомобилях с логотипом WCK и еще одном транспортном средстве, говорится в заявлении организации.

Несмотря на координацию действий с Армией обороны Израиля, конвой был обстрелян при выходе из склада в городе Дейр-эль-Балах после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, доставленной в Газу морем, сообщает WCK.

«Это не только нападение на WCK, это нападение на гуманитарные организации, оказавшиеся в самых ужасных ситуациях, когда еда используется в качестве оружия войны», — сказала исполнительный директор World Central Kitchen Эрин Гор.

Основатель WCK Хосе Андрес заявил, что его коллеги погибли «в результате авиаудара ЦАХАЛ». Он создал WCK в 2010 году, отправив поваров и еду на Гаити после землетрясения. Андрес написал в соцсети X, что убит горем, и призвал израильское правительство прекратить «неизбирательные убийства».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала тщательную проверку на самом высоком уровне, чтобы выяснить обстоятельства этого «трагического инцидента».