Власти Гонконга выразили США протест за приостановку действий трех соглашений

Правительство Гонконга выразило протест против решения США в одностороннем порядке приостановить действие трех двусторонних соглашений с этим специальным административным районом Китая и требует от Вашингтона прекратить вмешиваться в его внутренние дела. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении местных властей.

«Правительство Гонконга категорически возражает и осуждает действия США, которые в значительной степени рассматриваются как попытка использовать Гонконг в качестве пешки для создания проблем в китайско-американских отношениях», — подчеркивается в заявлении.

В публикации указывается, что данные договоры вовсе не отражали некий преференциальный режим США по отношению к Гонконгу, как утверждал Вашингтон, а «представляют собой двусторонние соглашения, добросовестно заключенные в интересах людей и бизнеса обеих сторон» в области правопорядка, судоходства и налогового режима. «Одностороннее решение Соединенных Штатов отражает их неуважение к принципам двусторонних и многосторонних отношений при нынешней администрации и должно быть осуждено международным сообществом», — подчеркнули власти Гонконга.

«Мы настоятельно призываем администрацию США немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела этого специального административного района и отказаться от своих необоснованных обвинений в отношении закона КНР о защите национальной безопасности в Гонконге», — отмечается в заявлении.