Власти Гаити ввели на территории всей республики военное положение после убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф, передает ТАСС.

По его словам, такое решение было принято по итогам экстренного заседания Совета министров.

Ранее стало известно, что ночью 7 июля Моиз был застрелен неизвестными, прокравшимися в его частную резиденцию. Информацию о смертельном ранении президента подтвердил исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф.

Он подчеркнул, что власти осуждают это «варварское и бесчеловечное преступление» и заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил.