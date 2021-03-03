Власти Франции запретили ультраправую организацию Generation Identitaire

Совет министров Франции официально утвердил запрет и требование о роспуске ультраправого движения Generation Identitaire («Борьба поколения за идентичность»). Об этом сообщил в среду министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен.

«Ассоциация Generation Identitaire была распущена сегодня утром по решению совета министров в соответствии с поручением президента. Как подробно описано в представленном декрете, эта организация пропагандирует дискриминацию, ненависть и насилие», — написал он в Twitter.

Глава МВД прикрепил к записи копию утвержденного декрета, в котором указывается на несоответствие заявленных целей «продвижения региональных, французских и европейских традиций» и реальных действий ассоциации. В частности, указывается на распространение ненависти и призывов к дискриминации представителей отдельных рас и религиозных конфессий. Кроме того, организация «представляет иммиграцию и ислам, как угрозы, с которыми французы должны бороться», а также «смешивает понятия «мусульмане», «мигранты», и «убийцы», «террористы». Ее участникам припомнили акции по патрулированию границ с целью не допустить прибытия во Францию нелегальных мигрантов, а также попытки помешать спасению мигрантов в Средиземном море.

В декрете отмечается, что организация не только не осуждает акты насилия в отношении иностранцев, преимущественно мусульман, но и поддерживает тесные связи с другими ультраправыми группировками и со сторонниками расизма и превосходства отдельной расы, а также получает от них финансовую поддержку. Одним из доноров Generation Identitaire, согласно декрету, был человек, расстрелявший прихожан мечети в новозеландском Крайстчерче, а также ряд других лиц, обвиненных в терроризме.