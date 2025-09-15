В Sea Breeze состоялся пятый международный турнир по смешанным единоборствам (MMA) «New Generation 5», организованный Забитом Самедовым.

Как сообщает #, в рамках турнира прошло 10 поединков международного уровня, где лучшие бойцы Азербайджана сражались против представителей разных стран.

В карде турнира приняли участие топовые азербайджанские бойцы: Таир Абдуллаев, Мехеммедали Османлы, Мехман Мамедов, Магеррам Гасанзаде. Они провели бои с представителями Бразилии, Узбекистана, Киргизии, Египта и других стран. Особое внимание привлёк дебют титулованного кикбоксера Алима Набиева в ММА.

В основном карде ветеран смешанных единоборств Мехман Мамедов одержал победу в начале первого раунда эффектным нокаутом. Во втором бою карда Магерем Гасанзаде выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Главные бои основного карда:

Алим Набиев победил нокаутом в первом раунде. Мехеммедали Османлы выиграл единогласным решением судей, полностью доминировав над соперником и увеличил свой рекорд до 11-0. В главном бою вечера Таир «Tank» Абдуллаев победил удушающим приёмом и улучшил свой рекорд до 20-3.

Результаты андеркарда:

Мубариз Самедов — победа единогласным решением судей. Саддам Османлы — победа удушающим приёмом в первом раунде.

Сахил Шакиров — победа гильотиной в первом раунде. Элнар Ибрагимов — победа единогласным решением судей. Руфат Гасанзаде — победа единогласным решением судей.

Турнир «New Generation 5» в очередной раз подтвердил высокий уровень MMA в Азербайджане и привлёк международное внимание к талантливым бойцам страны.