Госсекретарь французского правительства Оливия Грегуар заявила, что в стране собираются перечислить на счета французов деньги, чтобы частично компенсировать рекордный рост цен, пишет ТАСС.

«Правительство решило направить до конца летних отпусков компенсацию непосредственно на банковские счета французов. Это мера направлена на возмещение повышенных расходов на продовольствие», — сказала Грегуар после заседания правительства.

По ее словам, размеры компенсации определят позднее. Официальный представитель кабмина уточнила, что при расчете суммы выплаты будет учитываться количество членов семьи.