Власти Франции призвали Германию не закрывать границу в районе Мозеля из-за пандемии

Власти Франции предостерегают Германию от закрытия границы в районе департамента Мозель, где наблюдается активное распространение южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, высказавший опасения по поводу возможных действий немецких властей.

«Немецкие власти только что классифицировали Мозель как зону активного распространения штаммов COVID-19, что подразумевает чрезвычайно строгие меры по закрытию границ», — сказал он в эфире радиостанции France Info. «Я сожалею об этом решении, потому что оно предполагает принятие серьезных мер. Мы бы этого не хотели, учитывая то, что ряд мер в этом департаменте уже действуют», — заявил Бон.

Госсекретарь сообщил, что «французские власти ведут переговоры с немецкими коллегами в связи со сложившейся ситуацией». «Мы хотим защитить 16 тыс. рабочих из Мозеля, которые направляются в Германию не по туристическими визам или по каким-то второстепенным причинам, а ездят каждый день туда на работу», — сказал Бон. «Франция хочет максимального смягчения ограничений со стороны Германии», — добавил он.(ТАСС)