Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что правительство страны приняло решение прекратить все контакты с Международным уголовным судом (МУС) после того, как организация отклонила призыв кабмина приостановить расследование убийств, связанных с «войной с наркотиками» в государстве. Об этом сообщает издание The Inquirer.

«Мы не можем сотрудничать с МУС, учитывая очень серьезные вопросы об их юрисдикции и о том, что мы считаем вмешательством и практически покушением на суверенитет республики», — заявил политик.

До этого правительство Филиппин пыталось обжаловать решение МУС о возобновлении расследования убийств, совершенных в период нахождения у власти президента Родриго Дутерте, который прибегал к крайне радикальным мерам по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Апелляционная палата МУС отклонила запрос на приостановку расследования. (Газета.Ру)