Власти Армении иначе воспринимают значение слова «коридор»

МИД Армении забился в истерике от слов президента Азербайджана Ильхама Алиева. Так, выступая 4 марта на XIV Саммите Организации экономического сотрудничества, Ильхам Алиев заявил, что «новый транспортный коридор пройдет через историческую территорию Азербайджана – Зангезур и соединит основную часть Азербайджана с неотъемлемой частью страны – Нахчыванской Автономной Республикой — и Турцией».

Эти слова главы Азербайджана взбудоражили правительство Армении. «Азербайджанский президент Ильхам Алиев срывает трехсторонние договоренности по Карабаху, ссылаясь на надуманный коридор через Зангезур», заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

По словам Нагдалян, в 9 пункте трехстороннего заявления от 10 ноября нет ничего о создании какого-либо коридора. «Называя Зангезур «исторической территорией Азербайджана» и ссылаясь на надуманный «коридор», президент Азербайджана подобным провокационным заявлением намеренно срывает реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января», — сказала Нагдалян.

По ее мнению, подобная риторика противоречит взятым Азербайджаном обязательствам, это неприкрытый вызов международному праву, который никоим образом не способствует установлению стабильности в регионе.

Иного от МИД Армении и не стоило ожидать. Извечная апелляция к международному праву, которая трактуется в угоду собственным интересам, является излюбленным приемом армянской дипломатии.

При этом, по мнению Нагдалян, оказывается во всех бедах региона виноват президент Азербайджана. «Заявления Ильхама Алиева о том, что конфликт решен и напоминание о резолюциях Совбеза ООН, еще раз показывают, кто стал инициатором войны и применения силы, кто ведет регион к дестабилизации и вызовам», — заявила она.

А не армянский ли премьер-министр Никол Пашинян в августе 2019 года на церемонии открытия седьмых Панармянских игр в Ханкенди во всеуслышание заявил, что Карабах – это Армения и точка. Разве это не было открытым вызовом международному праву и поводом для будущей дестабилизации?!

Теперь же армянская сторона, получив железным кулаком в дышло, вдруг заявляет о том, что «Баку, как и всегда, искажает пункты резолюций Совбеза ООН, хотя они выражают поддержку мирному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ».

Вместо того, чтобы заключить мир и интегрироваться в региональные проекты, Армения предпочитает кричать до хрипоты о «праве народа Арцаха на самоопределение». Видимо в Ереване решили, что вместо устрашающей азербайджанскую армию «уготованным адом» ныне экс-главы пресс-службы Минобороны Шушан Степанян, необходимо задействовать Анну Нагдалян. Но у ней также, как у Степанян, хромает логика.

В пункте 9 трехстороннего заявления отмечается, что по согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. Разве другими словами это не является транспортным коридором? Или армянская сторона под этим термином понимает, что-то другое?