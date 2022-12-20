Власти Аргентины эвакуируют игроков национальной команды из-за большого скопления болельщиков на чествовании победителей чемпионата мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщает телеканал TN.

По данным источника, сборная Аргентины должна была на чемпионском автобусе проехать около 17 километров до центра Буэнос-Айреса, но ехала слишком медленно из-за большого количества людей. Сообщается, что в городе ожидается от трех до четырех миллионов человек.

Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.