Армия Афганистана в ближайшее время начнет операции по возвращению регионов, захваченных радикальным движением «Талибан». Об этом во вторник заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Бисмиллах Хан Мохаммади.

«Мы подготовили наши силы для проведения контратак, и они освободили ряд районов. Талибы активизировались, но не смогли противостоять правительственным силам. В ближайшее время начнутся операции по возвращению захваченных талибами регионов», — цитирует телеканал Tolo News Мохаммади, который посетил провинцию Балх в рамках оценки оперативной ситуации на севере страны.

Мохаммади пообещал в ближайшее время отбить у боевиков движения «Талибан» все ранее занятые ими районы страны. «Мы подготовили части для начала общего наступления, — цитирует и.о. министра Tolo News. — Накануне взят Калдар, и это были свежие, только что сформированные части. Операция по возвращению захваченных талибами районов начнется в ближайшее время. Скоро мы отберем у них все районы». (ТАСС)