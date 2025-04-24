Президент США Дональд Трамп заявил, что он «недоволен» ударом российской армии по Киеву, который произошел в ночь на 24 апреля и стал самым разрушительным с июля 2024 года, когда Россия атаковала столицу Украины десятками ракет, в результате чего погибли 34 человека, включая детей в больнице «Охматдет».

«Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановитесь!» — написал Трамп в соцсети Truth Social и снова призвал к заключения мирного договора. По его словам, на фронте в Украине еженедельно гибнут пять тысяч солдат.

Минувшей ночью ВС РФ атаковали территорию Украины с использованием крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников. Под удар попали Харьков и Киев. В столице страны, по последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек, включая двоих детей, еще около 90 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине около 70 ракет и почти 150 ударных беспилотников. «44 дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей», — написал он в своем телеграм-канале.

8 июля 2024 года российская армия нанесла массированный удар по столице Украины, в результате которой, по данным СБУ, одна из ракет Х-101 попала в детскую больницу «Охмадет». В общей сложности в Киеве в результате удара погибли 34 человека, еще более 120 — получили ранения. Под удар, среди прочего, попал жилой дом в Шевченковском районе — там обрушился подъезд. Также пострадал частная клиника Isida и бизнес-центр в Днепровском районе: там погибли десятки человек.

Ранее Трамп заявил о готовности Москвы, которая лишь за апрель совершила три масштабных удара по Украине с большим числом жертв, заключить мирное соглашение. Теперь, по его словам, необходимо договориться о заключении мира с Киевом. «Я думаю, что Россия готова. Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете. До этого глава Белого дома обвинил Зеленского в срыве переговоров о мире из-за его заявления о недопустимости признания Крыма российским. (moscowtimes.ru)