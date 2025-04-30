На протяжении трех месяцев экспертное сообщество и журналисты на основании высказываний, постов и бездействия Дональда Трампа пытались найти хоть какое-то логическое объяснение его позиции относительно российской агрессии против Украины.

Почему он был так уверен, что сможет быстро завершить войну, что Путин ему не откажет и Зеленский не ослушается его? Ведь он уже был одиножды президентом США, не раз встречался с Путиным, при нем уже шла пусть и не столь масштабная, но все же война в Украине. То есть, ситуация для него не была новой, и Путин не был незнакомцем.

Так почему же, имея в руках, как он любит выражаться, все козыри, он остался под конец с «козырным тузом» в руках?

Известно, что Трамп изначально исходил из того факта, что Путину нужно спасать испытывающую большие трудности под тяжестью международных санкций и трех лет войны российскую экономику, и по этой причине он легко пойдет на предложенную сделку по Украине.

Именно поэтому Трамп утверждал, что переговоры будут «очень лёгкими» и что он сможет «очень быстро завершить войну».

Трамп сразу же после своей инаугурации протянул руку помощи Путину, предложив ему помочь спасти его экономику. И неспроста переговорщиком назначил своего друга, бизнесмена Стива Уиткоффа, поручив ему соблазнить Путина перспективами вывода из-под санкций и широких возможностей экономического сотрудничества.

Украина казалась Трампу еще более легкой стороной переговорного процесса, которую он собрался принудить угрозой прекращения военной и финансовой помощи к отказу от своих «нереалистичных требований» вернуть всю утраченную территорию.

Как же тогда объяснить, что после трёх месяцев переговоров Трамп не добился от Путина ни единой уступки и теперь угрожает «просто уйти» от всей этой проблемы? Если Путин слаб и отчаян, а у Трампа в руках все козыри, почему Путин получает всё, что хочет, не отдавая ничего взамен?

Как пишет политический аналитик Роберт Каган в статье для Тhe Atlantic, Трамп и его команда надеялись на имеющиеся у них в руках карты в виде рычагов влияния, в частности зависимость России от экспорта энергоресурсов. Если бы Путин упорствовал, США могли бы ужесточить меры против «незаконных продаж российской нефти». А если бы и это не помогло, можно было бы «поставлять Украине больше оружия с меньшими ограничениями». Сам Трамп говорил: «Я бы сказал Путину: «Если не пойдёшь на сделку, мы дадим им [Украине] столько, сколько они никогда ещё не получали»».

Так что же произошло? Настоящее соглашение настолько одностороннее в пользу Путина, что президенту и его команде пришлось выдумывать «уступки» со стороны России.

Так, вице-президент Вэнс назвал уступкой то, что Россия может согласиться «отказаться» от части территорий, которые она «в настоящее время контролирует», то есть от украинских земель, захваченных в ходе войны.

А Трамп выдал за уступку то, что Путин (теоретически) согласился не захватывать всю Украину целиком — что он в данный момент и так не в состоянии сделать.

По действительно важному вопросу — о гарантиях безопасности Украины от новой российской агрессии — Путин не уступил ничего.

Это стоит помнить, когда Трамп обвиняет Украину в отказе принять его предложение. Российская сторона это предложение тоже не приняла.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия «готова заключить сделку», но некоторые её аспекты нужно «уточнить». И уточнил позже в интервью бразильской газете O Globo, перечислив все требования, выдвинутые в Стамбуле три года назад и добавив еще к своим «хотелкам» 4 области Украины.

А спустя день уже Николай Патрушев озвучил территориальные претензии на Одессу, а также все украинские города на Черноморском побережье, сопроводив это исторической риторикой о том, что «Одесса была основана российской императрицей Екатериной II».

Следуя подобной логике, может посоветовать Германии выдвинуть претензии на всю Россию? Ведь Российская империя и ее завоевания принадлежали немке по рождению Софие Августе Фредерике Ангальт-Цербстской, ее потомкам, и другим российским императорам немецких кровей…

Так вот, по истечении трех месяцев переговоров Путин все еще убивает украинцев не только на фронте, но и в мирных городах, совершая массированные ракетные удары, и не отказывается от своих первоначальных целей, более того – добавляет новые «хотелки». И все еще не принял даже условий Трампа, не говоря уже об альтернативном плане Украины и Европы.

К сожалению, Трамп пошел путем «обратного Байдена» в отношении российской агрессии, и вместо наказания агрессора предпочел восстановление дипломатических отношений и экономическое сотрудничество.

Но, как оказалось, с Путиным не работает и это. Его конечная цель — полная изоляция, разоружение и беззащитность Украины.

«Владимир, остановись!» — этот пост Дональда Трампа в Truth Social стал достойной завершающей точкой одной из самых неудачных переговорных кампаний в новейшей истории. Потому что его, скорее, можно воспринять не как ультиматум, а как мольбу…