Владельцы квартир получают долгожданное право собственности

За 10 месяцев этого года в Азербайджане в эксплуатацию сдано 45 154 квартир общей площадью 4 734,4 тыс. кв. м, сообщает Госкомстат.

Основная часть квартир или 76,4% всей сданной жилой площади отстроена частными компаниями в разные годы. Как сказал # гендиректор консалтинговой компании MBA Ltd Нусрет Ибрагимов, ростом показателей сдаваемого жилья эта сфера обязана прошлогоднему указу главы государства об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию многоквартирных зданий, которые по тем или иным причинам не прошли процедуру государственного приема.

Собеседник напомнил, что в минувшем году глава государства подписал соответствующий указ о государственном приеме многоквартирных жилых домов. И в рамках упомянутого документа только в минувшем году порядка 9 млн кв. м жилья было принято госорганами в эксплуатацию. По заданной уже инерции процесс оформления отстроенных в прошлые годы многоквартирных зданий продолжился в текущем году, правда, не так интенсивно. Сие означает, что официальные данные о количестве сдаваемых в последние годы жилых метров включают в себя преимущественно жилищный фонд, отстроенный за время, последовавшее после подписания этого указа.

Ведь если вспомнить, в феврале минувшего года глава государства издал указ об ускорении приема в эксплуатацию построенных частными компаниями многоквартирных зданий в Баку и регионах страны, общее число которых превышало 400. По данным Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, по состоянию на 31-ое марта этого года в упрощенном порядке дано разрешение на эксплуатацию 365 жилых зданий.

В текущем году, говорит специалист, упомянутый процесс по инерции продолжается. А значит, статистика сдаваемого в эксплуатацию жилищного фонда включает жилые метры, в большинстве своем отстроенные в предыдущие годы. В результате официальный государственный прием в эксплуатацию жилых домов стал возможным лишь в этом году после устранения недостатков, допущенных в ходе строительства. По данным статистики, за январь-октябрь за счет государственных средств построено и сдано в эксплуатацию 1871 квартира (общая площадь – 144,8 тыс. кв. м), индивидуальными лицами – 8772 квартир (1 млн 271,3 тыс. кв. м).

Несмотря на высокие темпы роста сдачи в эксплуатацию жилья, потребность в нем не спадает, о чем свидетельствуют практически стабильные цены на первичном рынке жилья. Инициатива государства по строительству многоквартирных зданий для малоимущих и льготных категорий граждан не удовлетворяет их реальные ожидания.

По мнению другого специалиста рынка недвижимости Эльнура Фарзалиева, проблема с государственным приемом многоквартирных зданий сегодня успешно решается благодаря принятому указу Президента страны Ильхама Алиева. И тем не менее, говорит он, в стране и по столице остаются без документов не только многоэтажные жилые здания, но множество домов в сегменте индивидуального жилого строительства. Такая ситуация приводит не только к проблемам для владельцев этих строений, но лишает государственную казну налоговых поступлений. По этой причине упомянутый вопрос нуждается в пошаговом решении и подвижки в его решении не могут не радовать. Специалист уверен, что упрощение процедуры выдачи и оптимизации сроков разрешения на эксплуатацию жилых домов способствует прозрачности в этой сфере, а главное, помогает решению многолетней проблемы наших граждан.

Поскольку известно, что заложниками отсутствия «госприемки» становились простые люди, сталкивающиеся со множеством сложных вопросов, вытекающих из бесправного положения, в которое их поставили некоторые недобросовестные чиновники. По мнению наших собеседников, такое положение вещей никак не пересекалось с усиленной социальной политикой, проводимой высшим руководством страны, а главное, масштабными мерами по решению жилищного вопроса наших граждан.

Именно по этой причине решение главы государства специалисты назвали ожидаемым и логически верным продолжением системы взвешенных и целенаправленных социальных мер. Наконец, именно в жилищной сфере объединяются интересы граждан и социального государства — факт, объясняющий пристальное внимание высшего руководства нашей страны именно к этому спектру вопросов.