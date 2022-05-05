Ресторанный холдинг AmRest, основанный в Польше, хотел продать свое российское подразделение инвестфонду «ВТБ Капитал», но у него не получилось это сделать. Данное подразделение управляет 267 заведениями KFC и Pizza Hut, пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщается, сделка обсуждалась еще до начала войны РФ против Украины. Она не состоялась из-за санкций Запада, введенных в отношении потенциального покупателя.

По информации издания, компания теперь занимается поиском нового претендента на бизнес. Из-за кризиса AmRes придется предложить скидку в 50%. Однако в этом случае холдингу будет трудно найти покупателя без риска оказаться под вторичными санкциями США, предупредили эксперты.

Ранее стало известно, что KFC и Pizza Hut отказались от инвестиций в развитие своих сетей в России.