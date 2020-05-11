Вкладчикам накинули еще 2% по страхуемым депозитам — поможет ли это избежать оттока сбережений из банков?

Попечительский совет Фонда страхования вкладов при консультации с Центральным банком Азербайджана по рекомендации Совета по финансовой стабильности Азербайджана принял решение об увеличении с первого июня сего года максимальной годовой процентной ставки по защищённым депозитам в национальной валюте с 10 до 12%.

По этому решению максимальная годовая процентная ставка по защищенным депозитам в иностранной валюте в банках-членах Фонда остаётся на отметке в 2,5%. При этом вкладчики за страхование вкладов не платят, а страховые взносы оплачиваются только банками, сообщили в фонде. И если ранее, в июле минувшего года максимальная ставка по манатным вкладам была понижена до 10%, по вкладам в иностранной валюте – до 2,5% с прежних 3%, из-за оттока вкладов экономический блок правительства пытается таким образом удержать деньги населения в банках.

О снижении объемов вкладов свидетельствует статистика Центробанка. К началу апреля упомянутый показатель сократился по сравнению с мартом на 5,1%, составив 8 251,7 млн манатов. По сравнению с началом года объем вкладов сократился на 4,5%, а за год — на 1,1%. Депозиты в манатах за февраль и март сократились на 498 млн манатов, или на 12%. При этом 161 млн манатов (32% ) этих средств конвертированы в иностранную валюту и возвращены в банки, вклады на 337 млн манатов (68%) были выведены из банковской системы.

По мнению специалистов, ситуация в сегменте банковских вкладов проливает свет на кризис доверия граждан к банкам и национальной валюте. Поведение вкладчиков объясняется понижением цены нашей нефти и последними решенями ЦБА. Сильнейшая волатильность на сырьевых биржах создает риски стабильности валютного курса и кредитно-финансовой сферы в целом, сказал # экономист Самир Алиев.

«На волне кризисных явлений вкладчики, как правило, начинают выводить свои депозиты из банков, — продолжил он. — И это особенно актуально при разгорающихся дискуссиях о перспективах курса нашей валюты. Опасаясь обесценивания маната, люди забирают депозиты в манатах из банков и конвертируют их в доллары, а затем рассматривают возможность их повторного размещения в банки или же под матрасы. По этой причине только в марте объем депозитов сократился на 5% или на 443 млн манатов».

Алиев подсчитал, что львиная доля оттока вкладов из банков пришлась на вклады в национальной валюте. «В структуре наметившегося спада 421 млн манатов приходятся на вклады в национальной валюте, — сообщил эксперт. – И если негативная тенденция усилилась в марте – апреле, жару добавила ситуация с четырьмя банками. Решение Центробанка отозвать лицензии двух банков — Atabank и Amrahbank, и ввести временных администраторов в AGBank и NBC Bank оказало мощное давление на настроения вкладчиков». Причем, оба эти фактора (девальвация и решения ЦБА) по-разному влияют на поведение вкладчиков.

Чтобы понять, какое воздействие на настроения клиентов банков оказали последние решения Центробанка, Алиев провел опрос вкладчиков AG bank, Amrahbank, Atabank, NBC bank. Всего в нем приняли участие 76 человек, из них 10,5% респондентов — клиенты AGbank, 26,3% — Amrahbank, 46,1% — Atabank и 17,1% — NBC Bank. Из полученных ответов видно, что 85,5% вкладов, размещенных в 4 банках, являются защищенными, а 15% не защищены. «Главной целью опроса было изучение планов вкладчиков – куда они денут манаты, изъятые из банков, — сказал Алиев. — 65,8% респондентов заявили, что не будут вкладывать средства в банки, 31,6% переложат вклады в другие финансовые структуры, а 2,6% еще не определились с дальнейшими действиями».

Эксперт анонсирует позитивное влияние повышения ставок по вкладам в нацвалюте на настроения вкладчиков. В довесок к этому в апреле глава государства утвердил продление системы полного страхования вкладов до 4 декабря текущего года. Напомним, что система полного страхования банковских вкладов населения была внедрена на волне прошлого банковского кризиса с 1 марта 2016 года сроком на три года. В минувшем году срок действия этой системы был продлен еще на один год — до 4 марта этого года, а в апреле сроки полной компенсации вкладов были пересмотрены в очередной раз.