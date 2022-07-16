Визит посла России в Шушу является знаковым событием и открывает новую страницу. По сути, таким образом посол не на словах, а на деле показал, что Москва принимает реалии и итоги войны и признает Карабах азербайджанским.

С другой стороны, данный шаг – это похороны МГ ОБСЕ в качестве формата, на который так уповала армянская дипломатия, говоря о статусе. Статус улетел в гербагерленд, и эту ситуацию уже также никак не изменить.

«Визит посла России Михаил Бочарникова в Шушу говорит о том, что Россия принимает итоги 44-дневной войны и поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Участие его на разных мероприятиях, говорит о том, что он признает тот факт, что Шуша является культурной столицей Азербайджана», — сказал политолог Ильгар Велизаде.

Эксперт также добавил, что сейчас армянская сторона дружно молчит и делает вид, что ничего не произошло.

«Они не хотят признавать, что вся их дипломатическая стратегия потерпела полнейшее фиаско. Тут важно сказать, что это фиаско не Пашиняна, а Кочаряна и Саргсяна и их оккупационной политики. Потому что страна- сопредседатель МГ ОБСЕ говорит, что Шуша – это территория Азербайджана и оккупация азербайджанских территорий была незаконной – теперь все встало на свои места», — добавил эксперт.

Аналитик также добавил, что шаг посла России мог бы быть примером для других послов стран сопредседателей экс МГ ОБСЕ.

«Они раньше говорили о том, что признают территориальную целостность Азербайджана, но приверженности своим словам на практике не было. Были поездки послов США и Франции на другие освобожденные территории, но на территории экс НКО они не приезжали, хотя могли бы это сделать. Это дает возможность армянской стороне спекулировать на этой теме. Кстати, «Радио Свободы» Армении ранее опубликовало статью, в которой тот факт, что страны МГ ОБСЕ не посещают территории НКО, объясняется тем, что они считают их оккупированными территориями.

На самом деле, мы видим, что представители других дипломатических ведомств активно посещали и Шушу, и другие территории. Это говорит о том, что подавляющее большинство послов в Азербайджане признают эту территорию за нашей страной, и никакие заявления и действия армянской стороны не заставят их думать иначе», — добавил он.

Политолог также отметил, что, во время оккупации по настойчивости азербайджанской стороны ни один посол не посещал эту территорию, потому что эта территория считалась оккупированной, и ее можно было посетить только по разрешению азербайджанской стороны.

«Сегодня ситуация поменялась и реалии поменялись в регионе и теперь с ними нужно считаться. Те страны, которые еще пытаются ухватиться за прошлое и считают, что МГ ОБСЕ еще жива, рискуют потерять свое будущее участие в жизни региона. Вопрос политической конкуренции никто не отменял, и в таком чувствительном вопросе для Азербайджана, нужно понимать и принимать реалии», — резюмировал эксперт.