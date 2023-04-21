В ожидании наступления украинской армии (ВСУ) в Москве очень сильно нервничают. И есть от чего. Международная обстановка для России складывается все хуже. Число стран поддерживающих Украину не на словах, а на деле все время увеличивается. Причем из числа государств до недавнего времени числившихся то ли союзниками, то ли партнерами Кремля. Все они примут участие в очередном заседании Ukraine Defense Contact Group — Контактной группы по оказанию помощи в обороне Украины (Рамштайн). По счету это будет одиннадцатая встреча и от нее ожидается дальнейшее увеличение поставок вооружений так необходимых для успешного будущего и все более близкого наступления.

Египет вместо России решил 40 тыс. различных боеприпасов поставить Украине. В свою очередь президент Южной Кореи Юн Сок Ель в интервью Reuters заявил, что его страна изменить свою позицию по поводу отказа от снабжения Украины оружием. Юн также сообщил, что его правительство изучает возможности помощи Украине в послевоенный период. «Я считаю, что не может быть ограничений в объеме поддержки для защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению в соответствии с международным и внутригосударственным правом. Однако, учитывая наши отношения со сторонами, участвующими в войне, и события на поле боя, мы примем наиболее подходящие меры».

Изменение позиции Южной Кореи очень важно. Страна является крупным производителем артиллерийских боеприпасов. В марте Вашингтон договорился с Сеулом о получении 500 тысяч 155-мм снарядов, чтобы отправить высвободившиеся американские боеприпасы Украине. Также правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Варшавы на поставку Киеву самоходных гаубиц Krab, состоящих из компонентов южнокорейского производства.

На заявление южнокорейского главы государства отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. <…> Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?».

Хоть бы не смешил этот российский деятель весь мир. Какие новейшие образцы оружия может поставить Москва, если у нее самой, вернее ее армии его катастрофическая нехватка. КНДР и так по горло напичкана оружием, но оно примерно на нынешнем российском уровне. Танки Т-54/55 Пхеньяну точно не нужны, а новые Т-90 практически все сожгли или захватили как трофеи воины ВСУ. И так по всем позициям.

Кого Медведев решил испугать? Страну, которая является одним из ведущих производителей оружия в мире. С кем он собрался тягаться, если микросхемы для военной техники приходится буквально выдирать из стиральных машин и холодильников, привезенных в Россию по так называемому параллельному импорту, а фактически контрабандой. При том, что Южная Корея является одним из крупнейших в мире производителем микросхем.

И еще одно. У США и Южной Кореи есть договор об обороне. Россия вздумала с США воевать? Бахмут никак не могут взять, а тут… Замах на рубль, а удара даже на копейку не будет.

Москве есть из-за чего нервничать. Почва в Украине постепенно подсыхает и с этим приближается наступление ВСУ. С погодой изменяются и действия украинской армии. На это обратил внимание диверсант ФСБ России, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин). Он заподозрил, что идет подготовка к будущему большому контрнаступлению. «Противник … провел на многих участках фронта т.н. разведки боем, то есть частные тактические атаки с целью выявления сил и средств противостоящей стороны. Вероятно, часть атак носит отвлекающий характер, однако имели место попытки такого рода в районах, наиболее перспективных с точки зрения вражеского наступления — в том числе под Угледаром и в Запорожской области».

Обратим внимание на тревогу Гиркина из-за Запорожской области. В более широком смысле на южный фланг. Практически все военные эксперты и аналитики сходятся во мнении, что наступление ВСУ на Мелитополь и выход на административную границу с Крымом весьма перспективно. Одновременно многие рассматривают возможность форсирования Днепра у Херсона и продвижение к Армянску по левому берегу.

Такое предположение подтверждается сообщениями о поставках американских речных катеров, которые вполне могут быть использованы для высадки десанта.

В общем, хватает поводов для глубоких размышлений у российского военно-политического руководства. И одним из них является полнота и правдивость поступающей ему информации о положении дел.

Вот почему поездка российского президента Владимира Путина на оккупированную часть Украины была в чем-то ожидаемой и преследовала несколько целей.

Во-первых, определенные кадровые перестановки среди высшего командования, а также создание особой группировки «Днепр». В задачу последней входит оборона левого берега Днепра и противодействие ВСУ в случае прорыва через Мелитополь к Крыму.

Мы увидели возвращение некоторых военных начальников, на какое-то время ушедших в тень. Президента не сопровождал ни министр обороны, ни начальник Генерального штаба и командующий войсками в Украине. Это не случайное нарушение протокола, а сознательная демонстрация. Лепет пресс-службы о том, что Шойгу и Герасимов не сопровождали президента из соображений безопасности нельзя принимать всерьез. Кое-кому указано на серьезное недовольство их деятельностью. Так что кадровые изменения не за горами.

К этому следует добавить увольнение командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирала Сергея Авакянца сразу после внезапной проверки боеготовности. То ли результаты оказались неудовлетворительными, то ли из-за огромных потерь среди морских пехотинцев в Украине, но адмирала ушли.

Что касается потерь, то они оказались столь большими, что об этом заговорили в мире. В частности, 155-я бригада морской пехоты ТОФ восемь (!) раз полностью меняла свой состав, так как ее каждый раз громили, как только она проводила свои наступательные операции. И каждый раз она теряла до 70-80% личного состава. Там уже давно нет морских пехотинцев. Их заменили наскоро мобилизованные и плохо подготовленные. Так что ничего удивительного. В других частях ТОФ тоже не лучше.

Во-вторых, Путин начал подозревать, что ему докладывают не настоящую информацию, а ту, которую он хочет видеть и слышать. Это обычная ситуация для подобных режимов и до какого-то времени на это закрывали глаза и с этим мирились. Однако, нервозность перед наступлением ВСУ дошла до самого верха и Путин решил узнать все, как говорится, на земле.

Как писало издание The Moscow Times, «Минобороны кормило руководство страны дезинформацией о состоянии дел в армии. Система предоставления искаженной информации, благополучных картинок была отстроена снизу доверху. Каждый нижестоящий знает, что делать, чтобы его начальники были довольны».

Насколько правдивыми были доклады и сообщения командующих группировок сказать трудно. Маловероятно, что обошлось без приукрашиваний, но есть один важный бюрократический фактор.

В-третьих, можно легко предположить, что шаткость положения, в первую очередь Герасимова захотят использовать другие высшие офицеры, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице. Повод показать себя и в какой-то мере очернить начальника представился очень подходящий. Причем в случае неудачи или невыполнения обещаний всегда можно свалить на предшественника.

В российской армии очень мало высших офицеров, пользующихся авторитетом у подчиненных. В этом смысле скамейка запасных у Путина очень короткая. Вот почему даже откровенных неудачников и малокомпетентных не отстраняют полностью, а выводят на какое-то время в тень, пока утихнут протесты в связи с их неразумными действиями в командовании операциями на поле боя.

В-четвертых, Путину срочно понадобилось показать себя на фронте, хотя бы на расстоянии в 150-180 км от передовой. Президент Украины Владимир Зеленский не побоялся приезжать в Бахмут, Лиман или Харьков, когда фронт проходил по окраинам второго большого города страны.

Народу и армии срочно понадобилась картинка по телевизору, что и Путин, пусть не так как Зеленский, но тоже приезжает на фронт. Пусть и относительный.

Как считает старший аналитик International Crisis Group Олег Игнатов, поездка Путина на фронт была инициативой советников по пропаганде и политике. Заместители главы администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко выступают за то, чтобы Путин лично участвовал в мероприятиях. «Сам Путин, очевидно, этого делать всегда не очень хотел, но Громов и Кириенко ему это рекомендуют. Им нужно показать, что президент России в этом плане не уступает президенту Украины Зеленскому».

Экономическая и финансовая ситуация в России становится все хуже. С начала года и до конца апреля дефицит бюджета составит более 5 трлн рублей. И перспективы не радужные.

Тут еще США объявили о новом пакете помощи Украине оружием и боеприпасами. И даже небольшая по территории Эстония также направляет 155 мм боеприпасы в Украину для предстоящего наступления.

В Москве в верхних эшелонах начинают понимать, что поражение как никогда близко. И поездка Путина должна была ему показать реальное состояние дел. Показала?