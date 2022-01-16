Как пишут киевские газеты, на саммите «Восточного партнерства» 15 декабря 2021 года в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Украину с рабочим визитом. Украинский лидер также предложил в связи с тем, что в феврале будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией, провести в Киеве саммит с участием лидеров трех государств.

Конечно, в конце прошлого года невозможно было предугадать события в Казахстане, хотя общая напряженность в отношениях России и Запада продолжала нарастать. Кроме того, был целый ряд признаков того, что следует ожидать какого-то обострения между Азербайджаном и Арменией. Тем не менее, столь быстрое принятие предложения Зеленского его азербайджанским коллегой не в последнюю очередь связано именно с рассматриваемыми событиями и общей динамикой международных отношений от Центральной Азии через Черноморско-Каспийский регион до берегов Ла-Манша.

По завершении переговоров лидеров Украины и Азербайджана особо подчеркивался их успех в торгово-экономических сферах. Это вполне очевидно. Отношения Киева и Баку всегда оставались теплыми и дружественными. Украина пришла на помощь Азербайджану поставками оружия в самые острые периоды войны в Карабахе в 1990-х гг. Об этом автору рассказывал в интервью президент Гейдар Алиев. Не удивительно, что стороны намерены развивать свое сотрудничество во многих сферах ко взаимной выгоде. О чем говорят подписанные соглашения. Как заявила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, «короткий, но весьма насыщенный визит главы нашего государства в Киев подтвердил стратегический уровень партнерства между нашими дружественными странами, придал ему дополнительный импульс и вывел наши отношения на качественно новый уровень».

При всей важности торгово-экономических отношений все-таки стоит обратить особое внимание на политические аспекты визита. Они выходят далеко за его рамки. Причем на них, что понятно, обратили особое внимание в Москве.

Отметим одновременность двух событий. Интервенция ОДКБ при ведущей роли России в Казахстан и обострение на границе Армении и Азербайджана.

В Баку прекрасно отдают себе отчет в том, что случайной подобная одновременность быть не может. И для того, чтобы остудить горячие головы не только в Ереване, но и в Москве, президент Алиев четко заявил, что «Видимо, рассчитывают (в Армении — авт.) на помощь [ОДКБ], но пусть помнят, никто нас не сможет остановить, как это было во Второй карабахской войне. Единственное, что нас останавливает — наше нежелание третьей войны».

До какого-то времени в азербайджанской столице проявляли определенное терпение и выдержку по поводу действий Москвы в Карабахе и вообще на Южном Кавказе. Однако в который раз убедились, что в Кремле это воспринимают как слабость и отсюда все более наглое поведение так называемых российских миротворцев.

Ясно, что Россия не собиралась выводить свои войска из Казахстана и рассчитывает распространить подобное поведение на Карабах. Однако, из центрально-азиатской страны пришлось убраться, уже не важно по какой причине, поэтому Южный Кавказ и в более широком смысле каспийский регион приобретает для Кремля стратегическое значение.

Появилась необходимость искать адекватные ответы на ползучую российскую агрессию. Как Азербайджану, так и Украине. И в этом смысле результаты визита Алиева в Киев трудно переоценить. В рамках состоявшейся встречи азербайджанский лидер заявил о том, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины и не считает, что Крым является частью территории России.

В свою очередь, украинский лидер, подводя итоги визита, заявил, что «Мы подписали совместную декларацию президентов Украины и Азербайджана. Она закрепляет готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами».

Из сказанного следует, что в Баку и Киеве ищут совместные ответы на усиление военной компоненты России в Черном и Каспийском морях. Налицо складывание, пусть пока неформальной, оси Анкара-Баку-Киев. В сочетании с общим усилением восточного фланга НАТО это дает возможность в той или иной мере противостоять Москве и ее, так называемым, союзникам как в ОДКБ, так и вне его.

По понятным причинам в российской столице не обрадовались визиту Алиева в Киев и, тем более, его результатам. Четкое заявление азербайджанского президента по Крыму показывает реальную ограниченность российской политики, которая сталкивается, по ее же собственной вине, со все возрастающим противодействием.

Москва, которая только что на какой-то период отбила Казахстан, понимает, что Турция продолжит свое движение в сторону тюркских государств Центральной Азии и стратегическая ось, о которой сказано выше, позволит ей сосредоточиться именно на направлении Турана. Вся Центральная Азия является мягким подбрюшьем России, что уже говорить о Южном Кавказе. Москва не может просто уйти из означенных регионов, так как это будет означать не просто поражение, а геополитическую катастрофу с неясными последствиями для государства российского. Вот почему в самом ближайшем будущем следует ожидать ответных военно-политических шагов со стороны Москвы.

Здесь есть три важнейших фактора. Первый. Запад четко дал понять, что готов к любым действиям России, в том числе и к агрессии против Украины в любом виде. Если же Москва решит устроить повторение Карибского кризиса в виде размещения ракет в Венесуэле, на Кубе или в Никарагуа, в чем есть определенные сомнения, то получит жесткий ответ в виде разрушительных санкций сразу и без колебаний. Так что, в Москве трижды подумают, прежде чем затевать подобное повторение.

Второй. Использовать Армению для провокаций против Азербайджана становится затруднительно, так как это чревато большой войной с участием Турции. Навряд ли Россия пойдет на такое с учетом возможного перекрытия Проливов и вытекающих из этого последствий. Другими словами, какие-то перестрелки возможны, но очень ограниченного масштаба. Просто для того, чтобы держать Баку в напряжении. Как долго Азербайджан будет терпеть такое положение, гадать не будем.

Третий. Москва попытается усилить взаимодействие с Ираном в противовес Турции. Однако насколько готов к такому Тегеран, не очень понятно. Да и зачем ему конфликт с Анкарой ради российских интересов. Тем более, что в иранской столице очень недовольны поведением России в Сирии и растет разочарование действиями российских войск там.

Все это укладывается в канву визита президента Азербайджана в Украину. Как сказал он, «Хочу еще раз сказать, что наше сотрудничество основано на дружеских отношениях, и я надеюсь, что данный визит, состоявшийся в начале этого года, послужит его завершению с хорошими результатами на двустороннем уровне, а также станет прекрасной основой на будущее». И это соответствует чаяниям азербайджанского и украинского народов.