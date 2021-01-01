Вице-президент США отклонил просьбу присоединиться к попытке пересмотреть итоги президентских выборов

Вице-президент США Майкл Пенс просит суд штата Техас отклонить иск конгрессмена-республиканца Луи Гомерта (от штата Техас) и его однопартийцев, которые пытаются, по сути, заставить его пересмотреть результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джозеф Байден. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу на первой полосе газеты The Washington Post.

В ней приводятся выдержки из соответствующего ходатайства заместителя помощника министра юстиции Джона Коглана, представляющего интересы Пенса в суде. «Вице-президент не является подходящим ответчиком по этому иску», — отметил юрист. Сам иск он назвал «ходячим правовым противоречием» и попросил его отклонить рассматривающего дело техасского судью Джереми Кернодла, который был выдвинут на эту должность действующим президентом США Дональдом Трампом.

Ранее адвокаты Гомерта сообщили, что Пенс отклонил просьбу присоединиться к попытке пересмотреть итоги президентских выборов. После отказа конгрессмен и ряд его однопартийцев приняли решение подать в суд штата Техас иск против Пенса, пытаясь доказать, что вице-президент обладает исключительным правом определять, каких именно членов коллегии выборщиков будут считать на совместном заседании 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса при официальном утверждении результатов голосования коллегии, состоявшегося 14 декабря.

В иске, по сути, содержится просьба к суду предоставить Пенсу право 6 января отменить результаты президентских выборов в колеблющихся штатах, таких как Аризона, и обязать Конгресс засчитать выборщиков-республиканцев, которые во время альтернативного, непризнанного голосования выступили за Трампа вместо тех, кто высказался за Байдена во время официального подсчета голосов. Таким образом, истцы пытаются через суд расширить полномочия вице-президента таким образом, чтобы он смог отменить победу Байдена на выборах. (ТАСС)