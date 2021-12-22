«Президент Ильхам Алиев укрепил стратегическое партнерство между Азербайджаном и Украиной. Мы считаем его настоящим другом Украины. Мы благодарны президенту Азербайджана за его дружбу и поддержку Украины в трудные времена». Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал вице-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы, председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Олександр Мерейко

Мерейко отметил, что успешная внешняя политика президента Ильхама Алиева превратила Азербайджан во влиятельную страну на международной арене.

Украинский депутат подчеркнул, что тесные личные отношения между президентами Азербайджана и Украины – Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским положительно сказываются на развитии связей между двумя странами. Азербайджан и Украина успешно сотрудничают во многих сферах.

Александр Мерейко добавил, что президент Ильхам Алиев в сложных геополитических условиях сохранил и укрепил стабильность в Азербайджане, уверенно повел страну вперед.