Вице-премьер и глава минфина Словакии Игорь Матович привился первым компонентом вакцины «Спутник V». Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Матович привился в понедельник. Он ждал своей очереди за препаратом 26 дней.

«Несмотря на 26-дневный период ожидания назначения мне срока вакцинации, я получил прививку. В Клинике иностранных заболеваний препарат уже получили более восьми тысяч человек. У них были минимальные побочные эффекты и никаких серьезных», — рассказал Матович.

Он отметил, что если бы Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами и пресса не демонизировали бы «Спутник V», то привиться могли бы более полумиллиона граждан страны. В пример он привел опыт Венгрии, которая признала российскую вакцину самой безопасной. (Газета.Ру)