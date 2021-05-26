Испанский футбольный клуб «Вильярреал» в серии пенальти обыграл английский «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в польском Гданьске, передает ТАСС.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В двух дополнительных таймах команды голов не забили.

Благодаря победе во втором по значимости еврокубковом турнире подопечные Унаи Эмери в завоевали право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Эмери стал первым тренером, который четырежды выигрывал Лигу Европы, ранее он трижды взял трофей с испанской «Севильей» (2014-2016).