Министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковник Вилаят Эйвазов 10 августа текущего года в административном здании Гусарского районного отдела полиции проведет прием жителей Гусарского, Губинского, Хачмазского, Шабранского и Сиязанского районов.

Об этом # сообщили в Министерстве.

Было отмечено, что граждане, желающие записаться на прием, должны до 09.08.2023 года обратиться в органы полиции по месту жительства по вопросам, относящимся к компетенции Министерства внутренних дел, а также разместить заявку на сайте mia.gov.az.

Записавшиеся на прием должны иметь при себе удостоверение личности.