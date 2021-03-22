Видеокадры из села Чардаглы Губадлинского района — ВИДЕО View Larger Image Министерство обороны распространило видеокадры из села Чардаглы Губадлинского района. Редакция| 2021-03-22T10:07:14+04:00 22 марта 2021, 10:07| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:МО распространило видеокадры из села Дилели Мускенли…Село Зиланлы Губадлинского района - ВИДЕООсвобожденное от оккупации село Бахтиярлы…Видеокадры из села Икинджи Алыбейли Зангиланского района В рубрике Киев отверг новые предложения Москвы по Донбассу Gallery Киев отверг новые предложения Москвы по Донбассу 21 марта 2021, 23:05 Глава Пентагона прибыл в Кабул для переговоров с Ашрафом Гани Gallery Глава Пентагона прибыл в Кабул для переговоров с Ашрафом Гани 21 марта 2021, 22:29 «В Тегеране прекрасно понимают, что им нечего противопоставить Турции в регионе Ближнего Востока» — политолог Gallery «В Тегеране прекрасно понимают, что им нечего противопоставить Турции в регионе Ближнего Востока» — политолог 21 марта 2021, 22:10 «Если бы Пашинян сомневался в своей победе, он бы не пошел на эти выборы» — эксперт Gallery «Если бы Пашинян сомневался в своей победе, он бы не пошел на эти выборы» — эксперт 21 марта 2021, 20:01 Теракт в Иране: есть погибший и раненые Gallery Теракт в Иране: есть погибший и раненые 21 марта 2021, 18:03