Обнародован прогноз погоды на 4 июля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем – 30-33° тепла. В Баку ночью 21-23° тепла, днем – 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью – 8-13° тепла, днем – 15-20° тепла.

В последние дни первой декады июля температура воздуха постепенно повысится и достигнет в Баку и на Абшеронском полуострове 35-37 градусов.

Отмечено, что в последние дни первой декады июля в центральных районах и Нахчыванской АР температура воздуха составит 35-38°, местами 40°, в горах 22-27°.