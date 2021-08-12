Вертолет, на борту которого находились 13 туристов, по предварительным данным, разбился на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Кроноцкого заповедника.

Также на борту находились трое членов экипажа.

Вертолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро, в условиях плохой видимости упал на территории Южно-Камчатского заказника при заходе на посадку.

Официальная причина падения вертолета на Камчатке неизвестна, начато расследование. В результате крушения вертолета погибли восемь человек, включая одного члена экипажа.