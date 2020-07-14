Версия Тегерана о крушении украинского самолета не устраивает Киев

Киев не согласен с тем, что самолет «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит в Иране в результате человеческой ошибки. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 14 июля. По его словам, настаивать на этой версии рано, так как осталось «много объективных вопросов и мы нуждаемся в авторитетных и непредвзятых ответах о том, что произошло».

Причина крушения самолета должна быть выявлена в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, отметил Кулеба. Он также заявил, что вне зависимости от причины авиакатастрофы Иран должен будет «ответить за случившееся в соответствии с нормами международного права».

Глава украинской дипломатии также сообщил, что в Украину в период с 20 по 30 июля приедет иранская делегация, чтобы провести переговоры о компенсациях за сбитый самолет. (DW)