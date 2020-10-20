Верховный суд США оценит законность иммиграционной инициативы Трампа

Верховный суд США в понедельник принял решение рассмотреть вопрос о законности одной из жестких иммиграционных инициатив администрации Трампа, из-за которой десятки тысяч мигрантов вынуждены оставаться в Мексике в ожидании решений по ходатайствам о предоставлении убежища в США, сообщает Голос Америки.

Судьи заслушают апелляцию администрации на постановление суда низшей инстанции от 2019 года, согласно которому данная политика, вероятно, нарушает федеральный иммиграционный закон. Программа, получившая название «Протоколы защиты мигрантов», продолжает действовать, поскольку в марте Верховный суд приостановил решение суда низшей инстанции до окончания судебных тяжб.

Президент Трамп заявляет, что данная политика, вступившая в силу в январе 2019 года, сократила приток мигрантов из Центральной Америки. Ограничение как нелегальной, так и легальной иммиграции стало одной из центральных тем президентства Трампа.

Иск подали организации по защите прав иммигрантов и 11 просителей убежища, бежавших от насилия в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе и выдворенных в Мексику после въезда в США.