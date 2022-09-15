Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал лицензию средства массовой информации у сайта «Новой газеты». Ранее лицензия была отозвана у печатного издания и у журнала-приложения «Но».

Роскомнадзор потребовал отзыва лицензии сайта «Новой» после двух официальных предупреждений за отсутствие маркировки при упоминании организаций, внесенных российским министерством юстиции в реестр так называемых иностранных агентов.

Редакция пыталась обжаловать эти предупреждения ещё весной, однако иски до сих пор не рассмотрены, — отмечает издание «Новая Газета. Европа».

«Новая газета» выходила с 1993 года, редакция регулярно отмечалась российскими и международными премиями за расследовательскую журналистику и правозащитную деятельность, её главный редактор Дмитрий Муратов был награждён Нобелевской премией мира за за усилия по защите свободы выражения мнений. В марте редакция приостановила работу, объяснив это невозможностью освещать события в России в условиях введённой в стране военной цензуры.

Несмотря на это сайт газеты и её приложения были заблокированы. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты.Европа», основанной в Риге бывшими сотрудниками издания. (svoboda.org)