Венгрия выступила против выделения 6,5 млрд. евро Украине из Европейского фонда мира.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Сийярто отметил, что другие министры из стран ЕС оказали на него чрезвычайно сильное давление, но Венгрия будет твердо стоять на своей позиции.

«Мы ясно дали понять, что поскольку риск эскалации конфликта сейчас намного выше, чем раньше, нам необходимо пересмотреть стратегию Европейского союза в отношении войны в Украине. Мы настаиваем на том, что в Украине должен быть установлен мир, бессмысленные убийства должны быть прекращены и эскалация военных действий должна быть предотвращена. Поэтому мы не стали вносить свой вклад в предоставление еще 6,5 млрд. евро на финансирование поставок оружия в Украину», — подчеркнул Сийярто.

Он также напомнил, что Венгрия по-прежнему возражает против использования средств из Европейского фонда мира для оказания помощи Украине, поскольку власти этой страны не устранили угрозу включения венгерских компаний в свой список «международных спонсоров войны».