Правительство Венгрии готово отказаться от вето на выделение ЕС 50 млрд евро помощи Украине в том случае, если Европейский союз разморозит предназначенные для Будапешта 30 млрд евро.

Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание указывает, что заявления Орбана позволяют предположить, что Венгрия стремится получить за свое согласие высокую цену, которую другим странам блока, возможно, будет трудно принять.

«Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса», — заявил агентству Bloomberg Балаж Орбан.

По его словам, если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины осуществлялось из измененного бюджета Евросоюза, тогда эти два вопроса станут взаимосвязанными.