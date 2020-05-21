Венесуэльская армия будет сопровождать иранские танкеры с нефтью

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что иранские танкеры с нефтью в особой экономической зоне Венесуэлы будут сопровождать боевые корабли и самолёты.

«Мы установили связь с минобороны Ирана. Все суда, входящие в эксклюзивную экономическую зону, будут сопровождать корабли и самолеты Боливарианских национальных вооруженных сил Венесуэлы, чтобы приветствовать их и выразить благодарность народу Ирана за солидарность и сотрудничество», — заявил Падрино в эфире телеканала VTV.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того, как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматриваются санкции против экипажа танкеров или конфискация этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.(РИА Новости)