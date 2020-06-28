Венесуэла заявила, что вторжение в страну готовилось в посольстве Испании

В Венесуэле заявили, что на территории посольства Испании в Каракасе велись переговоры о подготовке вторжения в республику с целью свержения президента Николаса Мадуро, передает TACCA со ссылкой на министра связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригеса.

По его словам, переговоры вел венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, который укрылся на территории испанского посольства. Министр уточнил, что Лопес в апреле 2019 года сбежал из-под домашнего ареста и укрылся в здании дипмиссии Испании в Каракасе. Там он связывался с различными организациями, которые могли предоставить наемников для операции по вторжению и свержению Мадуро, добавил Родригес.

Напомним, 3 мая венесуэльские власти заявили, что они смогли предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые хотели осуществить госпереворот и убить президента Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое граждан Соединенных Штатов.

Американский лидер Дональд Трамп после этого объявил, что Вашингтон не имеет отношения к арестованным в Венесуэле (aif.ru)