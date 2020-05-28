Венесуэла заключила сделку с ПРООН о покупке продуктов и медикаментов за золото

Венесуэла достигла договоренности с Программой развития ООН (ПРООН) по вопросу финансирования в условиях пандемии коронавируса поставок продовольствия и медикаментов с помощью части золота Боливарианской Республики, которое хранится в Банке Англии. Об этом со ссылкой на управляющего Центральным банком Венесуэлы в среду сообщило агентство Reuters.

По его данным, сделка последовала сразу после того, как ранее в мае Центральный банк республики подал в лондонский суд иск против Банка Англии с целью вернуть хранящиеся там золотые слитки стоимостью более $1 млрд для финансирования борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщает Reuters, представитель Центробанка считает, что ситуация будет урегулирована в ближайшие недели. Отмечается, что в рамках договоренностей финансирование будет произведено напрямую, чтобы избежать риска возникновения коррупции на этапах оплаты.

Получить оперативные комментарии в ПРООН и Банке Англии агентству не удалось.(ТАСС)