Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приняла условия президента США Дональда Трампа по торговой сделке, чтобы сохранить присутствие американских войск в Евросоюзе (ЕС). Об этом 3 августа сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Кьеркегора.

«Если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как сохранить на своей стороне доминирующую военную силу в НАТО», — приводятся его слова в публикации.

Эксперт подчеркнул, что условия торговой сделки для ЕС являются «ужасными», однако угроза вывода войск США заставила Европу пойти на это соглашение.