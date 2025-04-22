Глава Европейской комиссии заявила, что страны готовы сотрудничать с надежными торговыми партнерами в Европе после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел общие торговые тарифы.

В течение последних недель Урсула фон дер Ляйен общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые ищут «сильных, надежных партнеров», передает eurointegration.com.ua со ссылкой на politico.eu.

«Во все более непредсказуемой глобальной среде страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», – сказала она.

По ее словам, мировой порядок «смещается глубже, чем когда-либо со времени завершения холодной войны».

Трамп объявил о введении взаимных тарифов 2 апреля – наложив на ЕС 20-процентную пошлину, а на большинство других стран – базовую пошлину в 10%. Когда финансовые рынки обвалились через неделю, Трамп приостановил действие высших тарифов на 90 дней.

В случае с ЕС тариф в 10% до сих пор действует, а также дополнительные 25% на экспорт стали, алюминия и автомобилей.

Фон дер Ляйен, напротив, подчеркивает стабильность Европы. В условиях такого потрясения, по ее словам, растет доверие к ЕС, в частности среди граждан самого блока – она сослалась на опрос Eurobarometer, согласно которому поддержка членства в ЕС достигла 74% – самого высокого уровня за последние 40 лет.

«Это о чем-то говорит. В разгар хаоса Европа остается устойчивой, опираясь на ценности, готова формировать будущее», – считает президент Еврокомиссии.