Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, несмотря на санкции США

Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые из-за санкций со стороны Соединенных Штатов проходили в подпольном режиме. Об этом в пятницу со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon и служебные документы венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA сообщило агентство Reuters.

Согласно данным агентства, первым танкером, который возобновил транспортировку венесуэльской нефти напрямую в Китай, стал Kyoto, обнаруженный службой мониторинга судоходства Tanker Trackers во время погрузки 1,8 млн баррелей тяжелой нефти в венесуэльском порту Хосе в конце августа.

По его сведениям, Китайская национальная нефтегазовая корпорация и нефтегазовый гигант PetroChina, которые входят в число клиентов PDVSA, прекратили осуществлять погрузку сырья в портах Венесуэлы в августе 2019 года. Это произошло после расширения рестрикций США против венесуэльской компании.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Соединенные Штаты ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA 28 января 2019 года.(ТАСС)