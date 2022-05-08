Правительство Великобритании направит дополнительно £1,3 млрд стерлингов ($1,6 млрд) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу вечером заявлении главы Минфина Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Мы непоколебимы в своей поддержке жителей Украины. Дополнительные £1,3 млрд помогут обеспечить необходимую военную и операционную поддержку, которая им необходима, — отмечается в сообщении, которое цитирует радиостанция LBC. — Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и оборонительную поддержку Украине. Мы неустанно работаем над тем, чтобы завершить этот конфликт».