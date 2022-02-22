Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ за признание Москвой «независимости» территорий, подконтрольных боевикам «ЛДНР». Об этом 22 февраля заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает The Guardian.

Под санкции Британии попали банк «Россия» (по данным сервиса «Банки.ру», сумма активов составляет около 1,3 трлн руб), «Индустриальный сберегательный банк» (около 6,6 млрд руб), «Черноморский банк развития» (около 7,4 млрд руб), «Генбанк» (около 57,2 млрд руб) и «Промсвязьбанк» (около 3,1 трлн руб).

Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.

Все активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены, им закроют въезд в страну, а британским физическим и юридическим лицам будет запрещено «иметь с ними какие-либо дела».

«Это первый транш, первый шквал того, что мы готовы сделать: мы будем держать в готовности дальнейшие санкции, которые будут развернуты вместе с Соединенными Штатами и Европейским союзом, если ситуация еще больше обострится», – подчеркнул Джонсон.

Ранее премьер-министр Великобритании анонсировал «шквал» санкций против РФ за признание «ЛДНР», которые «очень сильно ударят по России». (gordonua.com)